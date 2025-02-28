«Хочемо вареників і пельменів»: у Тернополі готують домашню їжу для військових

У Тернополі вже рік працює волонтерська кухня «Смаколик», де небайдужі господині готують домашні страви та випічку для військових, які проходять лікування та реабілітацію в медзакладах міста.

Тепло домашньої їжі для захисників

Щовівторка зранку волонтерки збираються на кухні та до обіду готують теплу їжу, аби передати її бійцям.

— Ми приходимо на 9:30 і до обіду стараємося зі всім впоратись, щоб хлопці отримали страви ще гарячими. Деякі військові перебувають у лікарні вже 2-3 місяці, і така підтримка дуже важлива для них. На жаль, щотижня кількість наших підопічних не менше сотні. Минулого вівторка це було 130 осіб, цього – 115, — розповідає організаторка кухні Людмила Туркот.

Що готують волонтерки?

Меню змінюється щотижня, враховуючи побажання військових. Цього разу господині приготували печену курку з ананасами, пасту з грибною підливою, вінегрет та брускети з крабовими паличками. До десертів увійшли яблучний пиріг, «Спартак», кекси та «Мурашник». Страви фасують у порційні контейнери, щоб бійці могли поїсти у зручний для них час.

— Буває, що хлопці приходять самі, щоб допомогти забрати їжу. Інколи навіть замовляють улюблені страви: «Хочемо шніцелів, вареників, пельменів». Ми завжди намагаємося враховувати їхні побажання та плануємо меню на наступний тиждень, — додає Людмила Туркот.

Волонтерів та благодійників не вистачає

Щотижня кухня забезпечує гарячими обідами понад 100 військових, але для такої кількості страв працює всього 5-6 жінок.

— Нас мало, але ми стараємось. Це лише маленька частина допомоги, яку ми можемо дати, адже наші воїни роблять для нас набагато більше. Хочемо, щоб більше людей долучалися – як фінансово, так і фізично, бо рук не вистачає, — розповідає волонтерка Наталія Никифорів.

Як допомогти?

Волонтерська кухня «Смаколик» функціонує завдяки благодійникам та донатам небайдужих людей. Кожен охочий може допомогти, долучившись до приготування страв щовівторка за адресою: вул. Богдана Лепкого, 4.

Актуальні новини волонтери публікують на своїх сторінках у соцмережах. Також підтримати кухню можна фінансово: 5457 0825 1439 7467.

За інф. Терен