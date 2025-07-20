Страшна ДТП на Тернопільщині: троє загиблих, дитина в реанімації

20 липня близько 12:57 на Тернопільщині сталася трагічна дорожньо-транспортна пригода. Поблизу села Дибще Козівської територіальної громади зіткнулися легковий автомобіль і вантажівка. Внаслідок зіткнення загинули троє осіб.

Ще одного постраждалого — неповнолітнього 2010 року народження — у критичному стані госпіталізували до медичного закладу. Рятувальники ДСНС за допомогою спеціального обладнання деблокували дитину з понівеченого авто та передали медикам. Також вони вивільнили тіла загиблих і вжили всіх необхідних заходів для запобігання займання транспортних засобів.

Попри трагедію, рух транспорту на цій ділянці дороги не зупиняли. Слідчі працюють на місці події, з’ясовують усі обставини аварії.

ДСНС та правоохоронці вкотре закликають водіїв до обачності:

– Дотримуйтеся правил дорожнього руху. Не перевищуйте швидкість, не сідайте за кермо втомленими або у стані стресу. Ваша уважність може врятувати життя – ваше і тих, хто поруч.