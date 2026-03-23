На війні загинув молодий захисник Володимир Паньків з Тернопільщини

Саранчуківська громада отримала трагічну звістку — на війні загинув захисник України, житель села Літятин Володимир Ярославович Паньків.

Володимир Паньків народився 27 липня 1993 року. У 2022 році він повернувся з-за кордону та добровільно став на захист України.

Молодший сержант був командиром екіпажу безпілотного авіаційного комплексу. Він загинув 15 березня 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу міста Куп’янськ Харківської області.

Висловлюються щирі співчуття рідним, близьким, побратимам і всім, хто знав воїна.

Світла пам’ять про Героя назавжди житиме у серцях земляків.