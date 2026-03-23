Аномальні показники води та незаконні підключення у Заліщицькій громаді

Протягом березня 2026 року працівники КП «Заліщицький Водоканал» провели обстеження абонентів. Під час перевірок виявлено ряд порушень: значні заборгованості, аномально високі показники лічильників (наприклад, 23 212 грн, 15 500 грн, 12 000 грн) та великі витоки води у нежилих будівлях через розмороження труб.

Також зафіксовано несанкціоноване підключення до мережі одним підприємством у Заліщицькій громаді. На місце викликали поліцію, складено акт про правопорушення та вжито заходів для усунення недоліку.

Водоканал нагадує абонентам про обов’язковий доступ до лічильників та своєчасну заміну при завершенні терміну експлуатації. Якщо доступ до приладів обліку не забезпечується, абоненти переводяться на оплату за нормами споживання.

КП закликає всіх мешканців бути уважними, дотримуватися вимог водоканалу та вчасно звертатися для заміни лічильників, аби уникнути зайвих витрат та непередбачуваних ситуацій.