На війні загинув працівник Тернопільської обласної організації Червоного Хреста Микола Стасенко
У війні з російськими окупантами загинув Микола Стасенко — воїн та працівник Тернопільської обласної організації Товариства Червоного Хреста України.
Про втрату повідомили в обласній організації Червоного Хреста.
«Війна забрала життя Миколи Стасенка, воїна, працівника Тернопільської обласної організації Товариства Червоного Хреста України», — зазначили у повідомленні.
У колективі висловили співчуття рідним та близьким загиблого. Особливі слова підтримки адресували дружині Тетяні Стасенко та доньці Галині Гуріній, які також працюють в організації.
«Нехай добрий і світлий спомин про захисника назавжди залишиться у серцях усіх, хто його знав», — йдеться у повідомленні.
Світла пам’ять захиснику України.