На війні загинув працівник Тернопільської обласної організації Червоного Хреста Микола Стасенко

У війні з російськими окупантами загинув Микола Стасенко — воїн та працівник Тернопільської обласної організації Товариства Червоного Хреста України.

Про втрату повідомили в обласній організації Червоного Хреста.

«Війна забрала життя Миколи Стасенка, воїна, працівника Тернопільської обласної організації Товариства Червоного Хреста України», — зазначили у повідомленні.

У колективі висловили співчуття рідним та близьким загиблого. Особливі слова підтримки адресували дружині Тетяні Стасенко та доньці Галині Гуріній, які також працюють в організації.

«Нехай добрий і світлий спомин про захисника назавжди залишиться у серцях усіх, хто його знав», — йдеться у повідомленні.

Світла пам’ять захиснику України.