10 червня був особливим днем для випускників катехитичної школи Чортківського Собору (фото)

10 червня був особливим днем для 16 випускників катехитичної школи при Чортківському Соборі, адже саме цього дня, у свято Пресвятої Євхаристії вони вже усвідомлено і з чистим сумлінням приймали Святе Причастя. В часі Архиєрейської Божественної Літургії, яку очолював Преосвященний Владика Димитрій Григорак, Єпарх Бучацький, діти разом з усіма вірянами активно долучалися до співів.

Після Святої Літургії, згідно приписів богослужбових книг нашої Церкви, відбувся урочистий обхід навколо храму зі Святими Тайнами у супроводі пісень та гімнів на прославу Пресвятої Євхаристії з читанням відповідних Євангелій. Шлях перед Святими Дарами, котрі ніс Владика Димитрій, діти-першопричасники встеляли квітами.

По завершенні обходу відбулося освячення віночків, а вервичка випускників катехитичної школи потішила і Владику, і всіх священиків та присутніх парафіян Собору імпровізованим концертом.

Знаковим було те, що деякі священики, котрі співслужили архиєрею були й хрещеними батьками деяких випускників.