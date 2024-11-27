На війні загинув Віктор Кащук з Тернопільщини

У Кременецьку громаду надійшла чорна звістка. Повідомляємо вам, що в Запорізькій області загинув військовослужбовець, житель села Веселівка, Білокриницького старостинського округу, молодший лейтенант, КАЩУК Віктор Феоктістович, 1982 року народження, командир взводу військової частини А****.

Повідомив міський голова Андрій Смаглюк.

Висловлюємо співчуття рідним, близьким та усіх хто знав Героя Віктора!

Вічна пам’ять і слава українському воїну, який захищав Батьківщину та кожного з нас!🇺🇦