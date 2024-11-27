Понад 3,2 млн грн транспортного податку сплатили на Тернопільщині власники елітних автомобілів

Упродовж січня-жовтня до бюджетів тергромад області надійшло 3 млн 232 тис. грн транспортного податку. Це більш ніж на 1,2 млн грн або ж більше, ніж за десять місяцівминулого року.

З усієї суми надходжень громадяни – власники елітних автомобілів сплатили до бюджетів 1 млн 811,5 тис. грн транспортного платежу. Ще 1 млн 420,5 тис. грн податку сплатили юридичні особи.

Нагадаємо, платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (у 2024 році – 2 млн 662,5 тис. грн). Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 тис. грн за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування.