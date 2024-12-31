З російського полону повернулись троє захисників з Тернопільщини!
В результаті 59 обміну повертаються з полону троє захисників з Тернопільщини, повідомляє очільник області В’ячеслав Негода.
Роман Борщ – морський піхотинець, житель Тернопільської громади, який захищав Маріуполь. Потрапив у полон у березні 2022 року.
Віктор Томчук, досвідчений сапер із Ланівців, був захоплений у полон у березні 2023 року. За попередньою інформацією, він зазнав важких поранень.
Володимир Реула, житель Херсонщини, з числа внутрішньо переміщених осіб, повернувся додому після 2,5 років у полоні. Його сім’я проживає у місті Бережани.
Кожне звільнення з полону – це величезна радість і надія для всіх українців. Ми пишаємося нашими захисниками, які виявили неймовірну мужність та стійкість. Продовжуємо вірити і чекати на повернення всіх, хто ще перебуває в полоні. Ми не забуваємо про жодного з них!