Тернопільські рятувальники визволили кота та знешкодили осині гнізда

30 липня підрозділи Головного управління ДСНС України в Тернопільській області продовжували ефективно виконувати свої обов’язки, надаючи допомогу в різноманітних ситуаціях:

Тернопіль, вул. Тарнавського : Рятувальники допомогли бригаді екстреної медичної допомоги у транспортуванні пацієнта з надмірною вагою до карети «швидкої».

Село Лопушне : Під час падіння дерева, яке перегородило дорогу, рятувальники швидко розблокували проїзд, забезпечивши медиків доступ до пацієнта.

Тернопіль, вул. Симоненка : Рятувальники звільнили кота, який застряг на трансформаторній станції і не міг спуститися самостійно.

Тернопіль та село Лопушне : У цих населених пунктах знешкодили осині гнізда, що становили загрозу для місцевих жителів.

Тернопіль, вул. Микулинецька: Ліквідовано пожежу сміття на відкритій території площею 20 м².

Ці події знову підтверджують високий рівень готовності рятувальників ДСНС Тернопільщини, які готові діяти в будь-яких надзвичайних ситуаціях — від технічних до екологічних, цілодобово та без вихідних.