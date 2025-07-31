Тернопільські рятувальники визволили кота та знешкодили осині гнізда
30 липня підрозділи Головного управління ДСНС України в Тернопільській області продовжували ефективно виконувати свої обов’язки, надаючи допомогу в різноманітних ситуаціях:
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Тернопіль, вул. Тарнавського: Рятувальники допомогли бригаді екстреної медичної допомоги у транспортуванні пацієнта з надмірною вагою до карети «швидкої».
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Село Лопушне: Під час падіння дерева, яке перегородило дорогу, рятувальники швидко розблокували проїзд, забезпечивши медиків доступ до пацієнта.
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Тернопіль, вул. Симоненка: Рятувальники звільнили кота, який застряг на трансформаторній станції і не міг спуститися самостійно.
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Тернопіль та село Лопушне: У цих населених пунктах знешкодили осині гнізда, що становили загрозу для місцевих жителів.
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Тернопіль, вул. Микулинецька: Ліквідовано пожежу сміття на відкритій території площею 20 м².
Ці події знову підтверджують високий рівень готовності рятувальників ДСНС Тернопільщини, які готові діяти в будь-яких надзвичайних ситуаціях — від технічних до екологічних, цілодобово та без вихідних.