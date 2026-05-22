Хотів купити авто в Instagram: мешканець Тернопільщини переказав шахраям 431 тис. грн

Житель Тернопільського району став жертвою інтернет-шахраїв під час спроби придбати автомобіль через соціальні мережі. У результаті чоловік втратив 431 434 гривні.

Як повідомили у поліції, до Тернопільського районного управління звернувся чоловік 1978 року народження із заявою про шахрайство. Він розповів, що знайшов в Instagram оголошення про продаж автомобіля Renault Trafic.

Під час спілкування з «продавцем» невідома особа переконала потерпілого перерахувати кошти нібито за транспортний засіб. Чоловік здійснив кілька банківських переказів, однак автомобіль так і не отримав.

У підсумку заявник втратив понад 431 тисячу гривень.

За фактом відкрито кримінальне провадження за статтею шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах або з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Поліція закликає громадян бути обережними під час онлайн-купівлі авто: не переказувати значні суми без перевірки транспортного засобу та документів, користуватися перевіреними майданчиками та проводити угоди лише під час особистої зустрічі.