Центр Тернополя не спить: мешканці скаржаться на АЗС

У Тернополі правоохоронці відреагували на звернення мешканців щодо можливих порушень режиму тиші на автозаправній станції, розташованій на вулиці Торговиця в центрі міста.

Жителі прилеглих будинків скаржилися на постійний шум у вечірній та нічний час, а також на перебування на території АЗС нетверезих осіб. Після звернень поліцейські провели роз’яснювальну роботу з адміністрацією закладу, однак ситуація не покращилася.

Як повідомили у поліції, наразі тривають перевірки діяльності АЗС та посилено контроль за дотриманням громадського порядку. Під час одного з відпрацювань уже складено адміністративний протокол за продаж тютюнових виробів неповнолітнім.

Окрім цього, зафіксовано ще одне порушення — складено протокол за статтею 156 КУпАП щодо порушення правил торгівлі пивом, алкогольними та слабоалкогольними напоями і тютюновими виробами.

У поліції зазначають, що попри цілодобовий режим роботи закладу, це не звільняє його від обов’язку дотримуватися законодавства та правил громадського порядку. Нічні профілактичні заходи у цьому районі триватимуть.