У Теребовлянській громаді водна поліція викрила незаконний вилов риби на 250 тисяч гривень

У Теребовлянській громаді правоохоронці припинили незаконний вилов риби, збитки від якого оцінили майже у 250 тисяч гривень.

Порушення виявили під час профілактичного відпрацювання «Нерест» співробітники сектору водної поліції спільно з представниками Державного агентства меліорації та рибного господарства в Тернопільській області.

На ставку в селі Романівка правоохоронці встановили 60-річного місцевого жителя, який здійснював вилов риби за допомогою сіток.

У чоловіка вилучили близько півтора сотні рибин, а також знаряддя незаконного вилову. За попередніми підрахунками, сума завданих довкіллю збитків становить близько 250 тисяч гривень.

За фактом відкрито кримінальне провадження за незаконне зайняття рибним добувним промислом. Санкція статті передбачає штраф або до трьох років обмеження волі.

У поліції нагадують, що період нересту триває з 1 квітня по 10 червня і є критично важливим для відновлення водних біоресурсів, тому в цей час діють обмеження на вилов риби. Порушення правил тягне за собою адміністративну та кримінальну відповідальність.