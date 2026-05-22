Розвивав паралімпійський спорт на Тернопільщині. Помер засновник центру «Інваспорт» Олег Юзчишин

21 травня 2026 року на 77-му році життя відійшов у вічність засновник Тернопільського регіонального центру з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю «Інваспорт», заслужений працівник фізичної культури і спорту України Олег Степанович Юзчишин.

Про сумну звістку повідомили у Тернопільському регіональному центрі та ДЮСШІ «Інваспорт».

Олег Юзчишин стояв біля витоків створення центру у 1993 році та впродовж десятиліть присвятив своє життя розвитку спорту серед людей з інвалідністю на Тернопільщині. Завдяки його наполегливості, принциповості та відданості справі тернопільські спортсмени неодноразово прославляли Україну на міжнародній арені.

Саме під його керівництвом і за його підтримки в області з’явилися десятки титулованих спортсменів — чемпіонів та призерів Параолімпійських і Дефлімпійських ігор, чемпіонатів світу та Європи.

Одним із перших гучних успіхів тернопільського «Інваспорту» стала перемога біатлоніста Петра Кардаша, який у 1998 році на зимових Параолімпійських іграх у японському Нагано став триразовим чемпіоном.

Вагомий внесок Олег Юзчишин зробив і у підтримку легкоатлета Ігоря Боднаря, який здобув срібну медаль Параолімпійських ігор у Сіднеї.

У різні роки тернопільський «Інваспорт» виховав цілу плеяду знаних спортсменів, серед яких лижники Степан Куриляк та Андрій Андріїшин, тенісист Дмитро Бідний, легкоатлети Микита Сеник та Ольга Зазуляк, футболісти Іван Шкварло, Мирослав Танчик, Віталій Соловей, Богдан Бадло, дзюдоїстка Марія Балу та багато інших.

Колеги, вихованці та спортивна спільнота Тернопільщини згадують Олега Степановича як людину, яка все життя боролася за розвиток спорту для людей з інвалідністю та відкривала шлях до великих перемог для своїх спортсменів.

Світла пам’ять Олегу Юзчишину. Щирі співчуття рідним, близьким та всій спортивній спільноті Тернопільщини.