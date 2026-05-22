Лісосмуги вздовж залізниці нищать: у Кременецькому районі б’ють на сполох

До Кременецької районної військової адміністрації надійшло звернення виробничого підрозділу «Жмеринська дистанція захисних лісонасаджень» АТ «Укрзалізниця» щодо випадків самовільних та незаконних рубок дерев у захисних лісосмугах уздовж залізничних колій.

У районній військовій адміністрації наголошують, що захисні лісонасадження залізниці є важливою інженерно-екологічною інфраструктурою. Вони виконують функцію захисту залізничного полотна від снігових заметів, ерозії ґрунтів і вітрових навантажень, а також забезпечують стабільність руху поїздів, особливо в умовах воєнного стану.

Відповідно до статті 4 Лісового кодексу України, такі насадження належать до лісового фонду держави.

Мешканців району закликають бути уважними та не здійснювати самовільну заготівлю деревини, включно із сухостоєм чи вітровалом, без відповідного лісорубного квитка. У адміністрації підкреслюють, що такі дії є порушенням законодавства та тягнуть за собою адміністративну або кримінальну відповідальність.

У разі виявлення фактів незаконної рубки громадян просять негайно повідомляти поліцію за номером 102 або органи місцевого самоврядування.