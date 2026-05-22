У Чорткові зустрінуть звільненого з полону захисника Михайла Медведика

У Чорткові відбудеться урочиста зустріч українського захисника Михайла Медведика, який повертається додому після тривалого перебування у ворожому полоні, повідомляють у міській раді.

Зустріч запланована на суботу, 23 травня, о 9:00 на площі Героїв Євромайдану. Міська рада закликає жителів громади прийти та привітати воїна українськими прапорами і квітами, щоб продемонструвати підтримку та вдячність.

Окрім зустрічі захисника, на площі також відбудеться поминальна панахида за загиблими військовими, які віддали життя у боротьбі за Україну.

Також у межах заходів передбачена церемонія нагородження діючих військовослужбовців та ветеранів війни відзнакою Чортківського міського голови «За честь і відвагу».