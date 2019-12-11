Після бійки зі свободівцями нардеп з Тернополя Андрій Богданець опинився у лікарні

Після бійки зі свободівцями нардеп-мажоритарник від Тернополя Андрій Богданець опинився у лікарні, пишуть в соцмережах однопартійці Андрія. У нього підозра на струс мозку.

Водночас колеги депутата засуджують дії нападників і кажуть про неприпустимість будь-якого тиску на народних депутатів під час обговорення і ухвалення державних рішень, у тому числі й у першу чергу – із застосуванням сили.

– Андрій з підозрою на струс мозку в лікарні. Ми заявляємо про неприпустимість будь-якого тиску на народних депутатів під час обговорення і ухвалення державних рішень, у тому числі й у першу чергу – із застосуванням сили, – пише Євгеній Кравчук у соцмережах.

Нагадаємо, сьогодні у Верховній Раді після засідання комітету з питань аграрної та земельної політики сталася бійка між “свободівцями” та депутатом від “Слуги народу” Андрієм Богданцем.