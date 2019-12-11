14:40 | 11.12.2019
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Новини Тернополя 

Після бійки зі свободівцями нардеп з Тернополя Андрій Богданець опинився у лікарні

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Андрій Богданець

Після бійки зі свободівцями нардеп-мажоритарник від Тернополя Андрій Богданець опинився у лікарні, пишуть в соцмережах однопартійці Андрія. У нього підозра на струс мозку.

Водночас колеги депутата засуджують дії нападників і кажуть про неприпустимість будь-якого тиску на народних депутатів під час обговорення і ухвалення державних рішень, у тому числі й у першу чергу – із застосуванням сили.

–  Андрій з підозрою на струс мозку в лікарні.  Ми заявляємо про неприпустимість будь-якого тиску на народних депутатів під час обговорення і ухвалення державних рішень, у тому числі й у першу чергу – із застосуванням сили, – пише Євгеній Кравчук  у соцмережах.

Нагадаємо, сьогодні у Верховній Раді після засідання комітету з питань аграрної та земельної політики сталася бійка між “свободівцями” та депутатом від “Слуги народу” Андрієм Богданцем.

 

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