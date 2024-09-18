Місто плакало. Сотні чортків’ян прийшли сьогодні на подвір’я собору верховних апостолів Петра і Павла, щоб зустріти тіла відразу двох захисників – Дмитраша Павла та Василевича Бориса – та провести їх в останню життєву дорогу… Повідомляє міська рада.

Похорон Дмитраша Павла відбудеться у четвер, 19 вересня, о 14 год. у родинному домі Героя: с. Пастуше, вул. Шевченка, 36. Поховають Героя на кладовищі у с. Пастуше. Зазначимо, що буде автобус для переїзду від дому до церкви та кладовища. Парастас – сьогодні о 19 год.

Похорон Василевича Бориса відбудеться у четвер, 19 вересня, об 11 год. у церкві святих новомучеників і блаженних українського народу (біля Чортківського ліцею №5). Поховають Героя на кладовищі по вул. Ягільницька у Чорткові. Буде автобус для переїзду від церкви до кладовища. Парастас – сьогодні о 19 год