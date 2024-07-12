10 липня 2024 року в автомобільній аварії трагічно загинув солдат Богдан Пилипів, водій 7 відділу Тернопільського РТЦК та СП. Внаслідок ДТП Богдан загинув на місці. Повідомляє Підгаєцька міська рада.

Богдан був мобілізований до лав ЗСУ 8 березня 2022 року і проходив службу у 4-й окремій танковій бригаді імені гетьмана Івана Виговського. Брав участь у бойових діях на Донеччині, де 24 січня 2023 року отримав тяжке поранення. Після тривалого лікування служив у 2 відділі Тернопільського РТЦК та СП, а з 20 травня 2024 року був переведений до 7 відділу на посаду водія.



Богдан був вірним сином України, справжнім Захисником, який віддав своє життя, служачи Батьківщині. У нього залишилися дружина та двоє дітей, які втратили люблячого чоловіка та батька.



Ми сумуємо разом із родиною Богдана та висловлюємо найщиріші співчуття. Нехай спочиває з миром.