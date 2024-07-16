12:36 | 16.07.2024
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Пантеон Героїв 

Тернопільщина втратила захисника Валентина Ільїна

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Сумна звістка надійшла у Теребовлянську громаду, повідомляють у міській раді.

13 липня 2024 р. перестало битися серце мешканця м.Теребовля, військовослужбовця майора Валентина Ільїна.

Захисник відійшов у вічність під час виконання обов’язків військової служби в районі н.п. Покровськ Покровського району Донецької області.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким захисника.
У цю гірку мить разом з Вами тужимо в глибокій скорботі. Теребовлянська земля пам’ятатиме ім’я Героя, який захищав Україну та наше майбутнє.
Валентин Олексійович Ільїн, 1965 року народження, проходив військову службу в лавах Збройних сил України та воював проти російського агресора. Був начальником служби засобів ближнього бою та розвідки озброєння логістики.
Вічна і світла пам’ять Герою України!🕯🙏

Герої не вмирають, вони просто покидають поле битви, щоб оберігати Україну та нас на небесах…

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