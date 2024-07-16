Сумна звістка надійшла у Теребовлянську громаду, повідомляють у міській раді. 13 липня 2024 р. перестало битися серце мешканця м.Теребовля, військовослужбовця майора Валентина Ільїна. Захисник відійшов у вічність під час виконання обов’язків військової служби в районі н.п. Покровськ Покровського району Донецької області.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким захисника.

У цю гірку мить разом з Вами тужимо в глибокій скорботі. Теребовлянська земля пам’ятатиме ім’я Героя, який захищав Україну та наше майбутнє.

Валентин Олексійович Ільїн, 1965 року народження, проходив військову службу в лавах Збройних сил України та воював проти російського агресора. Був начальником служби засобів ближнього бою та розвідки озброєння логістики.

Вічна і світла пам’ять Герою України!

Герої не вмирають, вони просто покидають поле битви, щоб оберігати Україну та нас на небесах…