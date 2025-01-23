Слідство і скарги: що зводять на проспекті Бандери у Тернополі?

Будівництво на проспекті Степана Бандери, 65 вже майже рік перебуває під слідством. За документами там мав з’явитися житловий будинок, однак під час зведення споруда почала більше нагадувати комерційний об’єкт. Це викликало підозри і в слідчого, пише видання «20 хвилин».

Зведення будівлі залишається під слідством. У серпні 2024 року видання писало, що за документами це «будівництво індивідуального житлового будинку з прибудованими приміщеннями для індивідуальної трудової та підприємницької діяльності (із знесенням існуючих будівель та споруд)».

Будівництво ведеться на двох приватних ділянках, замовником робіт є Остапчук Марія Романівна. Вона також володіє цими землями. У відповіді міськради на запит видання уточнюється, що ці ділянки мають площу 0,06 га (кадастровий номер 6110100000:06:002:0012) та 0,0171 га (кадастровий номер 6110100000:06:002:0125). Їхнє цільове призначення — для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд.

Згідно з відкритими даними системи YouControl, Марія Остапчук є фізичною особою-підприємцем із 2014 року. Основний вид її діяльності — роздрібна торгівля килимами, килимовими виробами та покриттям для стін і підлоги. Також вказано КВЕД 68.20, що передбачає надання в оренду та експлуатацію нерухомого майна.

Кримінальне провадження відкрили 23 лютого 2024 року за ч. 3 ст. 197-1 ККУ («Самовільне будівництво»).

Станом на сьогодні в судовому реєстрі опубліковано лише одну ухвалу по цій справі — рішення слідчого судді від 27 грудня 2024 року. Суд дозволив оглянути земельну ділянку із залученням спеціаліста відділу держархбудконтролю Тернопільської міськради та провести будівельно-технічну експертизу.

У матеріалах слідства вказано, що об’єкт будується без належної документації: замість заявленого «індивідуального житлового будинку» зводять комерційну нерухомість, що може свідчити про ознаки самовільного будівництва.

Також під час огляду об’єкта 23 травня 2024 року встановили, що на огорожі майданчика або в іншому доступному місці немає паспорта будівництва. Через це слідчий звернувся до суду для отримання дозволу на додатковий огляд, який було надано. Термін дії ухвали триває до 25 січня 2025 року.