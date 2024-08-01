За допомогою дрона поліцейські виявили тіло безвісти зниклого тернополянина

Протягом десяти днів тривали пошуки пенсіонера. Правоохоронці виявили його без ознак життя.



22 липня до співробітників Тернопільського районного управління поліції надійшло повідомлення про безвісти відсутнього Горошка Ярослава Івановича 1952 року народження. Чоловік 20 липня в обідню пору вийшов з дому і не повернувся. Рідні спочатку самотужки намагалися знайти дідуся, а після марних пошуків звернулися за допомогою до працівників поліції.



До пошукових робіт залучалися кінологи поліції та спеціалісти-криміналісти, які задля обстеження важкодоступних ділянок місцевості використовували безпілотний літальний апарат, який допомагає швидко й ефективно перевірити великі площі, надаючи детальну відеозйомку з висоти.



31 липня, керуючи безпілотним літальним апаратом, старший спеціаліст-криміналіст Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Тарас Пиріжок оглядав територію неподалік місця проживання й через кілька годин поблизу складських приміщень у селі Байківці зафіксував тіло чоловіка. Ним виявився розшукуваний Горошко Ярослав Іванович.



Слідчо-оперативна група Збаразького відділення поліції, яка виїжджала на місце події, на тілі померлого ознак насильницької смерті не виявила.

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