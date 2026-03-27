Тернопільщина втратила захисника Андрія Галаса

На жаль, отримали скорботну звістку про підтвердження загибелі Захисника України, жителя села Козівка — Галаса Андрія Львовича, 1 серпня 1981 року народження, повідомляє козівський селищний голова Сергій Добалюк.

Життя військовослужбовця обірвалося 12 травня 2024 року під час виконання бойового завдання на Донеччині.
Майже два роки родина жила в невідомості – захисник вважався зниклим безвісти. Лише нещодавно ДНК-експертиза підтвердила його загибель.

Щиро співчуваємо всім рідним та близьким.
🕯️Вічна пам’ять та слава Герою!

