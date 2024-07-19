Тернопільщина втратила захисника Андрія Мазановича

Кременецька громада втратила військовослужбовця, жителя села Бонівка, Чугалівського старостинсько округу, молодшого сержанта, МАЗАНОВИЧА Андрія Володимировича, 1987 року народження, командира 2 стрілецького відділення 3 стрілецького взводу 2 стрілецької роти. Повідомляє міський голова Андрій Смаглюк.

🙏Сили рідним, близьким, друзям та усім хто знав нашого захисника Андрія пережити цю втрату…

🙏🇺🇦 Нехай добра та світла пам’ять назавжди залишиться про захисника.

Поділіться:









