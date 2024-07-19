09:17 | 19.07.2024
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Пантеон Героїв 

Тернопільщина втратила захисника Андрія Мазановича

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Кременецька громада втратила військовослужбовця, жителя села Бонівка, Чугалівського старостинсько округу, молодшого сержанта, МАЗАНОВИЧА Андрія Володимировича, 1987 року народження, командира 2 стрілецького відділення 3 стрілецького взводу 2 стрілецької роти. Повідомляє міський голова Андрій Смаглюк.
🙏Сили рідним, близьким, друзям та усім хто знав нашого захисника Андрія пережити цю втрату…
🙏🇺🇦 Нехай добра та світла пам’ять назавжди залишиться про захисника.

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