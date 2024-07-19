Представникам Червоного Хреста у Тернополі байдуже на рідних військовополонених, – Дмитро Лубінець

Близько 300 родичів військовополонених та зниклих безвісти за особливих обставин з різних бригад прийшли на зустріч у Тернополі з Уповноваженим з прав людини Дмитром Лубінцем.

☝️На заході були присутні представники військових частин, СБУ, ТЦК СП, Нацполіції, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Товариства Червоного Хреста України.

За словами Дмитра Лубінця, представники Міжнародного Комітету Червоного Хреста проігнорували його запрошення взяти участь у зустрічі з родичами! У відповідь на запит вони відповіли, що наразі немає працівників, які змогли б відвідати захід.

Тож ставлення представників МКЧХ — очевидне. Вони не тільки не виконують свій мандат, їм байдуже на рідних військовополонених! Щоразу як працюю в регіонах, проводжу зустрічі з рідними, адже для мене повернення наших людей — у пріоритеті. Багато питань стосувалися діяльності військових частин. Повідомив рідним, що військові частини не беруть участь у пошуку зниклих безвісти та поверненні з полону.

Уповноважений розказав про можливість організувати зустрічі з керівництвом військових частин.

Також наголосив, що абсолютно всі громадяни, як підтверджені полонені, так і зниклі безвісти особи регулярно подаються у списках Росії для обміну.

👉 Крім того, обговорили механізми й інструменти, які вони використовують для визволення наших громадян з російської неволі. Наприклад, спілкування з омбудсманом РФ, залучення міжнародних організацій і третіх країн. Участь партнерів у переговорному процесі може сприяти як покращенню умов утримання наших військовополонених, так і їхньому поверненню.