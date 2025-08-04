«Ми будемо народжуватись попри сирени»: у Сергія Притули народився син

В українського волонтера, телеведучого та громадського діяча Сергія Притули народився син. Хлопчика назвали Марком. Радісну новину Притула повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Марко Сергійович Притула з’явився на світ у день, коли Київ оплакував чергову жахливу втрату через російську атаку. Тоді загинуло понад тридцять людей, серед яких п’ятеро дітей. У своєму дописі Сергій зізнався, що не зміг повністю відчути радість народження сина, бо «серце розривалося від болю втрати».

«Бо немає під час такого горя чужих дітей. Це наші діти. Наші сльози. Наш спільний біль», – написав він.

Водночас Притула підкреслив, що кожна нова дитина, яка народжується в Україні, – це опір бажанням ворога стерти нас із лиця землі:

«Ми були, ми є, ми будемо. Ми будемо народжуватись попри їхнє бажання нашого зникнення. Будемо співати колискові попри виття сирен. І, з Божою поміччю, виплекаємо найсильніше покоління українців – загартованих, з хорошою пам’яттю і геном стійкості».

Сергій подякував дружині Катрусі за «здійснення спільної мрії» та «відновлення балансу хлопчиків і дівчаток» у родині. Також подяку висловлено лікарям, які приймали пологи, та Силам оборони України за захист нового життя.

«Щасливої долі, Марко! Як би далі не було складно, але ти народився у найкращій країні на планеті Земля. Тож вирости її гідним сином!» – звернувся до сина Сергій Притула.