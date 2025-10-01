ДТП у Смиківцях: розворот Toyota призвів до зіткнення з BMW

Сьогодні, 1 жовтня, у селі Смиківці Тернопільської області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів — BMW та Toyota. За попередніми даними, 65-річний водій автомобіля Toyota, здійснюючи маневр розвороту, не надав перевагу в русі автомобілю BMW, що й призвело до зіткнення транспортних засобів.

На щастя, у результаті аварії ніхто не постраждав, а обидва водії уникнули травм. Водночас, патрульні поліцейські, які оперативно прибули на місце події, склали на водія автомобіля Toyota протокол за порушення правил дорожнього руху відповідно до ст. 124 КУпАП (Порушення ПДР, що призвело до ДТП).

Поліція нагадує водіям про важливість уважності за кермом та необхідність дотримання правил дорожнього руху для запобігання аваріям. Залишайтеся обережними на дорогах та пам’ятайте, що навіть незначне порушення може призвести до серйозних наслідків.

Будьте уважними за кермом!