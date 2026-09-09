Тернопільщина втратила захисника Едуарда Данилюка

У Кременецьку нашу громаду надійшла звістка про те, що 08 вересня 2026 року, помер військовослужбовець, житель м. Кременець, офіцер відділення ЦВС другого відділу Кременецького РТЦК та СП, старший лейтенант ДАНИЛЮК Едуард Борисович, 1971 року народження. Повідомляє міський голова Андрій Смаглюк.

П’ятниця, 11 вересня о

12: 30 год. біля Трьох Валетів зустрічаємо військовослужбовця;

13:00 год. – відбудеться прощання на Майдані Волі;

Після того прямуємо до родинного дому (м. #Кременець, вул. Київська, 52), де прочитається Євангеліє.

Чин похорону відбудеться у храмі Святого Преображення с. Підлісці.

Поховання військовослужбовця відбудеться на кладовищі у селі Підлісці.

11.09.2026 року оголошено День жалоби🕯️

Прохання гідно зустріти та вшанувати військовослужбовця!

Висловлюємо співчуття рідним, близьким та усім хто знав військовослужбовця Едуарда!🕯️

Вічна пам’ять🕯️🇺🇦





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