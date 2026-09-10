На Тернопільщині за добу сталося 19 пожеж: горіли трава, сміття та будівлі

19 пожеж сталося на Тернопільщині протягом однієї доби. П’ятнадцять із них виникли на відкритих територіях — горіли суха трава, сміття, гілля та післяжнивні залишки.

Загальна площа, пройдена вогнем, становила понад 2,1 гектара. Найбільші займання зафіксували у Шумську — на площі 1 гектар, а також у Підгайцях і селі Дзвиняч — по 0,5 гектара.

Не минулося й без травмованих.

У селі Старе Місто Підгаєцької територіальної громади під час пожежі житлового будинку травмувався 59-річний чоловік. Він отримав опік правого передпліччя II ступеня. Рятувальники не допустили подальшого знищення будинку.

У селі Хмелівка горіла господарська будівля. Вогонь знищив її покрівлю, однак рятувальники не допустили поширення полум’я та врятували три сусідні будівлі.

Ще одну пожежу ліквідували у трансформаторній підстанції на одній із вулиць Тернополя.

У Кременці загорілися складовані дрова. Пожежникам вдалося врятувати від вогню житловий будинок та дві господарські споруди.

Загалом упродовж доби рятувальники врятували вісім будівель.

ДСНС закликає жителів області не спалювати суху траву та сміття. Вогонь, який здається контрольованим, за лічені хвилини може поширитися на будинки та інші споруди.