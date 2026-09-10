«Богородиця з Дитям» та «Ісус Христос на троні»: до Кременецько-Почаївського заповідника повернули цінні ікони після реставрації

До фондів Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника повернулися після реставрації дві цінні ікони XVIII–XIX століть — «Богородиця з Дитям» та «Ісус Христос на троні».

Із робочим візитом до ДІАЗу приїхали працівники Львівської філії Національного науково-дослідного реставраційного центру України.

«Головною подією цієї важливої місії стало повернення до фондів заповідника після успішної реставрації двох цінних пам’яток XVIII–XIX ст.», — розповіли у Кременецько-Почаївському ДІАЗі.

Під час візиту фахівці Центру також провели комплексне обстеження стану приміщень фондосховищ заповідника.

Окрім цього, художник-реставратор Олег Глібовецький здійснив невідкладні заходи з консервації ікони «Ангел причащає Св. Онуфрія», датованої XVIII століттям.

Консерваційні роботи провели, щоб зберегти пам’ятку для майбутніх поколінь.

У Кременецько-Почаївському ДІАЗі подякували колективам Львівської філії Національного науково-дослідного реставраційного центру України та заповідника за професіоналізм і роботу зі збереження української культурної спадщини.