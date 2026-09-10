На Тернопільщині в ізоляторі тимчасового тримання виявили проблеми з правами затриманих

Працівники регіонального представництва Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Тернопільській області здійснили моніторинговий візит до Ізолятора тимчасового тримання №3 ГУ Національної поліції у Тернопільській області. Під час перевірки виявили низку недоліків, зокрема відсутність окремого приміщення для конфіденційного спілкування із захисником.

Ізолятор тимчасового тримання призначений для тимчасового перебування осіб, затриманих за вчинення кримінальних або адміністративних правопорушень, осіб, щодо яких як запобіжний захід застосовано тримання під вартою, а також осіб, підданих адміністративному арешту.

ІТТ №3 розташований на першому поверсі триповерхової адміністративної будівлі та розрахований на одночасне перебування восьми людей у чотирьох камерах.

На момент моніторингового візиту в ізоляторі перебувала одна утримувана особа. Скарг на неналежне або таке, що принижує гідність, поводження вона не висловлювала.

Камери, розраховані на двох осіб, обладнані одноярусними ліжками, санітарно-гігієнічними приладами, столами для приймання їжі та стільцями, які надійно прикріплені до підлоги.

У камерах також встановлені вмонтовані радіоприймачі, рекуператори та кнопки виклику працівників ІТТ. Вони дають змогу утримуваним оперативно встановити контакт із персоналом.

Утримуваних забезпечують триразовим гарячим харчуванням, необхідним посудом, постільною білизною та мийними засобами. Також вони мають можливість виходити на прогулянки.

Водночас під час моніторингового візиту представники Омбудсмана виявили низку недоліків.

Зокрема, в ізоляторі немає окремої кімнати для конфіденційного побачення із захисником.

Також відсутня окрема кімната для побачень. Наразі приміщення, призначене для проведення процесуальних дій, одночасно використовують для побачень та конфіденційного спілкування із захисником.

У Представництві Уповноваженого зазначили, що використання одного приміщення для різних процедур не забезпечує їх належного розмежування та створює ризики для дотримання права на конфіденційне спілкування із захисником.

Ще одним недоліком стала недостатня пристосованість ІТТ для потреб людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Зокрема, не забезпечено належної доступності санвузла та доступу до прогулянкового дворика.

За результатами моніторингового візиту буде складено звіт із рекомендаціями щодо усунення виявлених недоліків. Звіт разом із листами реагування направлять до компетентних органів.