Майже 60% хворих на ГРВІ на Тернопільщині — діти

У Тернопільській області за останній тиждень зафіксували зниження рівня захворюваності на грип та ГРВІ. Про це повідомили у Тернопільському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

За даними епідеміологічного моніторингу, упродовж 11–17 травня в області захворіли 3059 осіб. Показник захворюваності становить 300,4 випадки на 100 тисяч населення.

У порівнянні з попереднім тижнем кількість хворих зменшилася на 4,2% — тоді було зареєстровано 3194 випадки.

Серед усіх хворих 58,8% становлять діти — захворіли 1800 дітей. Із них 1067 — школярі. У Центрі зазначають, що кількість хворих дітей знизилася на 4,7%, а школярів — на 8,6%.

За тиждень до лікарень госпіталізували 77 людей, серед яких 51 дитина. Водночас кількість госпіталізацій дещо зросла — на 1,3% у порівнянні з попереднім тижнем.

Нових випадків COVID-19 в області не зафіксували. У вірусологічній лабораторії методом ПЛР обстежили 17 людей на респіраторну групу інфекцій — усі результати виявилися негативними.