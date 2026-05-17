Смертельна ДТП біля Тернополя: водій Audi загинув після зіткнення з вантажівкою

На трасі Е-50 поблизу Тернополя 16 травня сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки та легкового автомобіля. Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Тернопільській області.

Аварія трапилася приблизно за три кілометри від Тернополя. За попередньою інформацією, зіткнулися вантажний автомобіль Mercedes-Benz Actros 1842 LS та легковик Audi 80.

Унаслідок сильного удару водій Audi, чоловік 1964 року народження, отримав травми, несумісні з життям, і загинув на місці події.

До ліквідації наслідків ДТП залучали рятувальників аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Надзвичайники деблокували тіло загиблого з понівеченого автомобіля та передали його працівникам поліції.

Також рятувальники провели першочергові заходи для запобігання можливому загорянню та забезпечення безпеки руху на місці аварії.

Обставини ДТП встановлюють правоохоронці.