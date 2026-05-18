Поблизу Тернополя перекинувся автомобіль з пʼятьма людьми

Дорожньо-транспортна пригода сталась 17 травня в с. Романівка Байковецької територіальної громади. Близько 12.00 годин водій автомобіля «Toyota» не впорався з керуванням, внаслідок чого сталося перекидання транспортного засобу.
Як стало відомо «Погляду», на момент аварії в салоні автомобіля, крім водія, перебувало ще четверо пасажирів.
На щастя, обійшлося без травмованих: медичні працівники швидкої допомоги, які прибули на місце події, провели огляд постраждалих та оцінили їх стан як задовільний.

