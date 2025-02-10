У бою за Україну загинув Юрій Мельник з Тернопільщини

У Заліщицькій громаді – велика втрата, повідомляє міська рада. У бою за Україну загинув молодший сержант Юрій Васильович Мельник. Він віддав своє життя 8 лютого 2025 року, виконуючи бойове завдання.

Немає слів, щоб передати всю глибину нашого суму. Втрата Героя – це рана не лише для його рідних, а й для всієї громади, для всієї України. Ми схиляємо голови в скорботі та вдячності перед його подвигом.

Висловлюємо щирі співчуття родині, близьким та побратимам. Розділяємо ваш біль і сумуємо разом із вами. Вічна пам’ять і слава Герою!