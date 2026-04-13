Любовний конфлікт із наслідками: чоловік влаштував пожежу на Чортківщині

У селі Іване-Пусте Чортківського району сталася пожежа, спричинена підпалом. Про інцидент на лінію «102» повідомили через диспетчера ДСНС.

На місце виїхала слідчо-оперативна група поліції. Як встановили правоохоронці, до підпалу причетний співмешканець потерпілої жінки.

За даними слідства, чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, після конфлікту та на ґрунті ревнощів підпалив літню кухню. Вогонь пошкодив кілька господарських приміщень, однак обійшлося без жертв.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 ККУ. Триває досудове розслідування.