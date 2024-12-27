У Тернополі на ринку завівся кишеньковий злодій (фото)

Працівники поліції встановлюють особу кишенькового злодія

У Тернополі на Центральному ринку невідома особа обікрала жителя селища Великі Бірки. Потерпілий Із заявою звернувся до поліції.

Подія трапилася 22 грудня близько 9:25. За словами чоловіка, невідомий витягнув з кишені його светра гаманець в якому було 8000 гривень, банківські картки, та важливі документи й посвідчення.

Злочин зафіксували камери відеоспостереження. Працівники Тернопільського райуправління поліції встановлюють особу, причетну до злочину, та його місцеперебування.

Прикмети розшукуваного: чоловік середньої тілобудови, зростом близько 170 сантиметрів. На вигляд підозрюваному років 70-75. На лівій руці є татуювання.

Якщо ви впізнали дану особу, телефонуйте за номером 096 492 89 75 або на лінію “102”. Анонімність гарантується.