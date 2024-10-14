У Тернополі організовують забіг у пам’ять про Віктора “Ведмедя” Пасічника

– Свідомо відмовився від організацій подій в Тернополі та мандрівок для тернополян на період війни, однак тут відмовити в допомозі просто не міг. Віктора знав заочно, то ж про його відвагу та вчинки дізнаюсь потроху зараз. Слів побратимів достатньо аби зарядитись, а в розмові легко народилось гасло – “Пам’ять має жити в діях!”, – зазначив один з організаторів забігу Роман Задорожний.

Учасники змагатимуться на трьох дистанціях: 8,7 км, 2,5 км + 300 метрів малеча – офлайн біля озера;

Також позмагатися можна онлайн – в зручному форматі та дистанції будь-де в Україні, чи світі.

Всі учасники отримають металеву медаль фінішера.

Ціль 200 тис грн – якщо вдасться за допомогою партнерів, всі кошти будуть спрямовані в фонд.

Чим та як можна долучитися вже: