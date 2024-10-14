У Тернополі організовують забіг у пам’ять про Віктора “Ведмедя” Пасічника
26 жовтня, в рамках презентації Стипендіального фонду імені Віктора “Ведмедя” Пасічника, який підтримуватиме молодіжні ініціативи, у Тернополі відбудеться Забіг пам’яті Віктора (Ведмедя) Пасічника.
– Свідомо відмовився від організацій подій в Тернополі та мандрівок для тернополян на період війни, однак тут відмовити в допомозі просто не міг. Віктора знав заочно, то ж про його відвагу та вчинки дізнаюсь потроху зараз. Слів побратимів достатньо аби зарядитись, а в розмові легко народилось гасло – “Пам’ять має жити в діях!”, – зазначив один з організаторів забігу Роман Задорожний.
– реєстрація та участь – https://bit.ly/runremembers
– волонтерська допомога під час забігу.
Разом – сила! І ми це неодноразово підтверджували.