06:05 | 15.10.2024
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Пантеон Героїв 

У Тернополі організовують забіг у пам’ять про Віктора “Ведмедя” Пасічника

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26 жовтня, в рамках презентації Стипендіального фонду імені Віктора “Ведмедя” Пасічника, який підтримуватиме молодіжні ініціативи, у Тернополі відбудеться Забіг пам’яті Віктора (Ведмедя) Пасічника.

– Свідомо відмовився від організацій подій в Тернополі та мандрівок для тернополян на період війни, однак тут відмовити в допомозі просто не міг. Віктора знав заочно, то ж про його відвагу та вчинки дізнаюсь потроху зараз. Слів побратимів достатньо аби зарядитись, а в розмові легко народилось гасло – “Пам’ять має жити в діях!”, – зазначив один з організаторів забігу Роман Задорожний

Учасники змагатимуться на трьох дистанціях: 8,7 км, 2,5 км + 300 метрів малеча – офлайн біля озера;
Також позмагатися можна онлайн – в зручному форматі та дистанції будь-де в Україні, чи світі.  
Всі учасники отримають металеву медаль фінішера. 
Ціль 200 тис грн – якщо вдасться за допомогою партнерів, всі кошти будуть спрямовані в фонд.
Чим та як можна долучитися вже:

– реєстрація та участь – https://bit.ly/runremembers

– волонтерська допомога під час забігу.

Разом – сила! І ми це неодноразово підтверджували.

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