На Тернопільщині продовжують виловлювати пʼяних водіїв

За минулі вихідні патрульні виявили 8 водіїв, які керували транспортними засобами, ймовірно, в стані сп’яніння 🚘

Патрульні відсторонили нетверезих керманичів від керування та склали на них адміністративні матеріали:

📑 за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП — 6️⃣ протоколів;

📑 за ч. 2 ст. 130 (Повторне протягом року керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП — 1️⃣ протокол;

📑 за ч. 3 ст. 130 — (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння особою, яка двічі протягом року притягалася за це ж саме правопорушення) КУпАП — 1️⃣ протокол.

❗️Нагадуємо: відповідальність за ст. 130 КУпАП — не лише про керування в стані алкогольного сп’яніння, а й про:

⭕️ керування транспортними засобами в стані наркотичного чи іншого сп’яніння;

⭕️ керування транспортними засобами під впливом лікарських препаратів, що знижують їхню увагу та швидкість реакції;

⭕️ передача керування транспортним засобом особі, яка перебуває в стані такого сп’яніння чи під впливом таких лікарських препаратів;

⭕️ відмова особи, яка керує транспортним засобом, від проходження відповідно до встановленого порядку огляду на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або щодо вживання лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції.

Будьте відповідальними водіями, не наражайте на небезпеку себе та інших❗️