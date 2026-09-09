В бою за волю і незалежність України загинув молодий захисник Володимир Нечесний з Тернопільщини
Чорний біль війни торкнувся Васильковецької громади, повідомляють в Чортківській районній військовій адміністрації. В бою за волю і незалежність України 5 вересня 2026 року поблизу населеного пункту Чорне Куп’янського району Харківської області загинув Володимир НЕЧЕСНИЙ, житель села Нижбірок, 14.08.1999 року народження.
Чортківська районна військова адміністрація висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.
Доземно вклоняємося за чин! Нехай Всемилостивий Господь прийме у свої обійми молодого Героя, який віддав життя за Україну!