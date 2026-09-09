В бою за волю і незалежність України загинув молодий захисник Володимир Нечесний з Тернопільщини

Чорний біль війни торкнувся Васильковецької громади, повідомляють в Чортківській районній військовій адміністрації. В бою за волю і незалежність України 5 вересня 2026 року поблизу населеного пункту Чорне Куп’янського району Харківської області загинув Володимир НЕЧЕСНИЙ, житель села Нижбірок, 14.08.1999 року народження.