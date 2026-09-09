До Великобірківського ліцею завітали польські журналісти, щоб дослідити спадщину Степана Балея

7 вересня до Великобірківського ліцею ім. Степана Балея завітала група польських журналістів та медійників. Гості зацікавилися постаттю видатного земляка — українського і польського психолога, філософа та педагога Степана Балея, чиє ім’я носить навчальний заклад.

До ліцею приїхали журналісти польського телебачення Александер Зеленай-Грабни та Даніел Стось, а також фотограф і телеоператор Іреніуш Коцонь. Ініціатором зустрічі став давній приятель ліцею Володимир Ханас.

Центральною темою зустрічі стали наукові дослідження Степана Балея, зокрема його праці про психологічні наслідки війни. Особливу увагу учасники приділили дослідженням науковця щодо «комплексу війни» у дітей та його праці «Психологічні афекти Другої світової війни».

У ліцеї зазначають, що ці дослідження набувають особливої актуальності в умовах повномасштабної війни в Україні, адже допомагають краще зрозуміти психологічні травми, яких зазнають діти та дорослі внаслідок війни.

Польські медійники поспілкувалися з представниками ліцею та ознайомилися з історією навчального закладу і спадщиною його видатного земляка.

У ліцеї не виключають, що матеріали, зібрані під час візиту, можуть стати частиною документального фільму про Степана Балея.