У двох ліцеях Бережан батьки заявляють про відсутність харчування для дітей

У Бережанах батьки учнів заявляють про проблеми з організацією харчування у місцевих ліцеях. Спочатку із публічним зверненням щодо ситуації у Бережанському ліцеї імені Віталія Скакуна звернулися батьки учнів. Допис оприлюднили у Facebook-спільноті «Бережанці та бережанська діаспора».

За словами авторів звернення, у ліцеї наразі нібито відсутнє харчування для дітей. Батьки стурбовані ситуацією та звернулися до Бережанської міської ради й керівництва закладу із запитаннями, чому харчування не організовано та коли школярі зможуть повноцінно харчуватися у школі.

«Як батьки учнів школи імені Віталія Скакуна, ми стурбовані ситуацією, яка склалася: у закладі взагалі відсутнє харчування для дітей», — йдеться у дописі.

Батьки також запитують, які кроки вже здійснила міська влада та адміністрація ліцею для вирішення проблеми, і закликають надати офіційну та публічну відповідь.

У коментарях під дописом інші мешканці Бережан повідомили про схожу ситуацію ще в одному навчальному закладі міста.

«В ліцеї №1 також немає, і не відомо коли буде», — написав Павло Рудич.