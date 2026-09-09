У Тернополі НАБУ проводить обшуки в обласному управлінні ДПС

У Тернополі детективи Національного антикорупційного бюро проводять слідчі дії у Головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

За даними видання «Тернополяни», обшуки відбуваються, зокрема, у службових кабінетах начальниці ГУ ДПС у Тернопільській області Ольги Ліщинської та її заступниці Марії Мельник.

Як повідомляє видання з посиланням на власні джерела, слідчі дії можуть бути пов’язані з можливим вимаганням неправомірної вигоди у місцевого підприємця під час проведення податкової перевірки.

Водночас офіційної інформації від НАБУ щодо причин та обставин обшуків наразі немає. Тому наведені дані про можливе вимагання є інформацією з неофіційних джерел і потребують підтвердження правоохоронців.

Також у публікації згадується, що Ольга Ліщинська раніше фігурувала в аудіозаписах розмов із колишнім генеральним прокурором України Русланом Кравченком.

Слідчі дії тривають. Очікується офіційна інформація від правоохоронних органів.