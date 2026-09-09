У Шумській громаді пояснили, чому досі не ремонтують дорогу Шумськ–Білокриниця

У Шумській громаді виникла дискусія щодо стану дороги Шумськ–Білокриниця. Мешканець громади Богдан Іщук публічно висловив обурення станом дороги та відсутністю, за його словами, належної реакції відповідальних служб.

У своєму дописі чоловік зазначив, що міська влада, на його думку, могла б звернутися до відповідальних служб щодо проведення хоча б ямкового ремонту. Він також наголосив, що навіть у випадку, якщо дорога не перебуває на балансі міської ради, громада може звертатися до установи, яка відповідає за її стан.

«Я обурений не самою поїздкою мера до Польщі. Я обурений відсутністю відповідей перед людьми, які його обрали і чиї податки формують бюджет громади», — написав Богдан Іщук.

У Шумській міській раді відповіли на звернення та пояснили, що питання ремонту цієї дороги вже порушувалося громадою.

За інформацією міськради, дорога Шумськ–Білокриниця, як і інші під’їзні дороги до 43 населених пунктів громади, належить до мережі автомобільних доріг місцевого значення та перебуває у сфері відповідальності Департаменту розвитку інфраструктури Тернопільської обласної військової адміністрації.

Саме Департамент, за даними міськради, визначає підрядні організації та організовує роботи з експлуатаційного утримання і ремонту цих доріг.

Водночас Шумська громада долучається до фінансування ремонтів. У міській раді повідомили, що у 2025 році на ямковий ремонт доріг було виділено 2,7 млн грн співфінансування.

У 2026 році громада також передбачила кошти на ремонт. У червні рішенням сесії було виділено 3,5 млн грн, а в липні — додатково 500 тис. грн.

У міськраді зазначили, що ще у червні звернулися до Департаменту розвитку інфраструктури ОВА щодо ремонту під’їзних доріг. Першою за пріоритетністю, за словами представників громади, була визначена саме дорога Шумськ–Білокриниця.

Однак станом на зараз ремонтні роботи ще не розпочалися. Як повідомили у Шумській міській раді з посиланням на Департамент розвитку інфраструктури ОВА, причина полягає у тому, що не завершена процедура визначення підрядної організації. Проведення закупівельної процедури, за інформацією міськради, ускладнюється розглядом документів та пропозицій учасників.

Таким чином, у міській раді наголошують, що громада зі свого боку кошти на співфінансування передбачила та виділила, однак організація і проведення робіт належать до повноважень Департаменту як відповідального за ці дороги.

Після завершення закупівельної процедури та визначення підрядника мають розпочатися роботи з часткового ремонту й експлуатаційного утримання доріг громади, загальна протяжність яких становить близько 250 кілометрів. До цього переліку входить і дорога Шумськ–Білокриниця.

У міській раді також закликали мешканців із питаннями та скаргами звертатися офіційно, відповідно до Закону України «Про звернення громадян», та зазначили, що громада продовжує долучатися до фінансування ремонту доріг.