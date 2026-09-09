«Ви взагалі розумієте, що накоїли?»: батьки Дністрового вимагають пояснень від депутатів

Батьки школярів із села Дністрове Мельнице-Подільської громади звернулися до депутатів після рішення, ухваленого на останній сесії селищної ради. Вони заявляють, що затверджений маршрут підвезення дітей до навчального закладу створює проблеми для родин, а сам маршрут, за їхніми словами, не був погоджений із Національною поліцією.

Своє звернення батьки оприлюднили у місцевій Facebook-спільноті. У ньому вони різко критикують рішення депутатів, пов’язуючи його із ситуацією, яка склалася після закриття школи у Дністровому.

За словами батьків, спочатку через рішення депутатського корпусу діти залишилися без школи у рідному селі, а тепер виникла проблема з організацією їхнього підвезення до нового навчального закладу.

«Спочатку через ваші рішення діти залишилися без рідної школи. Тепер — ви відібрали у них можливість нормального, людського і зручного доїзду до нового навчального закладу!» — йдеться у зверненні.

Окрему претензію батьки висловлюють щодо маршруту. Вони стверджують, що депутати затвердили його без погодження з Національною поліцією.

«Ви затвердили маршрут, який навіть НЕ БУВ УЗГОДЖЕНИЙ з Національною поліцією! Голосуючи за єдиний маршрут, який ви, схоже, навіть в очі не бачили, ви просто ПЕРЕКРЕСЛИЛИ право наших дітей на вільний вибір навчального закладу та освіту!»

Водночас наразі це твердження є позицією батьків. Чи справді маршрут не проходив необхідного погодження, а також яким саме рішенням сесії його було затверджено, потребує документального підтвердження.

Батьки вважають, що депутати мають безпосередньо долучитися до вирішення проблеми та забезпечити дітям можливість нормально добиратися до школи.

«Тому саме ВИ тепер особисто ВІДПОВІДАЛЬНІ за те пекло, яке щодня проходимо ми та наші діти», — заявляють автори звернення.

Наприкінці вони звернулися до депутатів із прямим запитанням:

«ХТО З ВАС БУДЕ ОСОБИСТИМ ВОДІЄМ ДЛЯ НАШИХ ДІТЕЙ?»

Батьки закликають депутатів не обмежуватися посиланнями на законодавство, а знайти практичне рішення проблеми з підвезенням школярів.