У школах Тернополя розпочали перевіряти організацію харчування учнів

У Тернополі розпочали моніторинг організації харчування у закладах загальної середньої освіти. Перевірки стартували 8 вересня та проводитимуться на постійній основі.

Як повідомили в управлінні освіти і науки Тернопільської міської ради, основна мета моніторингу — перевірити якість і безпечність харчування школярів, дотримання санітарних вимог та належну організацію харчування у школах.

Для проведення перевірок створили спеціальну комісію. До її складу увійшли керівник і працівники управління освіти і науки, а також представники Тернопільського районного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області.

У перший день комісія відвідала три заклади освіти:

спеціалізовану школу №3 з поглибленим вивченням іноземних мов;

спеціалізовану школу №5 з поглибленим вивченням іноземних мов;

загальноосвітню школу №13 імені Андрія Юркевича.

Під час моніторингу фахівці звертають увагу на якість та безпечність харчових продуктів, дотримання санітарно-епідеміологічних вимог та організацію харчування учнів.

Окрім планових перевірок, комісія реагуватиме на звернення та скарги батьків і школярів щодо якості або організації харчування.

Повідомити про зауваження можна в управління освіти і науки Тернопільської міської ради за телефонами: (0352) 52-56-94, (0352) 52-88-56.

Нагадаємо, з 1 вересня учні 1–11 класів комунальних шкіл Тернопільської громади отримують одноразове безоплатне гаряче харчування. Для учнів початкових класів передбачено 50 гривень на день, для школярів 5–11 класів — 60 гривень.