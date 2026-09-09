На війні загинув захисник Василь Музичка з Тернопільщини

У бою за Україну, її свободу та незалежність загинув мешканець м.Теребовля солдат Музичка Василь Васильович, 07.12.1981 року народження. Повідомляють у міській раді.

Життя захисника обірвалося 7 вересня 2026 року в районі населеного пункту Благодатне Харківської області під час виконання бойового завдання – воїн загинув унаслідок ураження ворожим FPV-дроном.

Василь Музичка був призваний до лав Збройних сил України 23 серпня 2025 року. Служив на посаді номера обслуги мінометного взводу.

Він віддав найдорожче – своє життя – за нашу свободу, за право жити на своїй землі, за майбутнє України.

Теребовлянська міська рада, міський голова Олег Продан, депутатський корпус та вся громада висловлюють щирі співчуття рідним і близьким Василя Музички. У ці важкі хвилини розділяємо з родиною біль непоправної втрати. Нехай любов і світла пам’ять про захисника назавжди залишаться у серцях тих, хто його знав, а Господь дасть сили пережити цю тяжку втрату.

Вічна та світла пам’ять Герою! Вічна шана захиснику України! Герої не вмирають!