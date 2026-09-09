У Шумську на аукціон виставили гараж площею понад 185 квадратних метрів

Фонд державного майна України виставив на приватизацію окреме майно — одноповерхову будівлю гаража у Шумську Кременецького району. Онлайн-аукціон запланований на 15 вересня 2026 року.

Об’єкт розташований за адресою: Тернопільська область, Кременецький район, місто Шумськ, вул. Енергетична, 6А.

Площа будівлі становить 185,6 квадратного метра. Приміщення може використовуватися для різних потреб, зокрема як гараж, майстерня чи склад.

Стартова ціна об’єкта — 729 600 гривень.

Подати пропозицію для участі в аукціоні можна до 14 вересня 2026 року, 20:00. Торги відбудуться онлайн 15 вересня.

Детальна інформація про об’єкт доступна за посиланням ФДМУ. Віртуальна кімната даних — за посиланням.