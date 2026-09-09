На Збаражчині нетверезий чоловік погрожував співмешканці рушницею

У Стриївці Збаразької громади чоловік під час конфлікту погрожував співмешканці розправою, тримаючи в руках рушницю. Жінка разом із дворічною дитиною вибігла з помешкання та звернулася по допомогу до сусідів.

Як повідомили у поліції, на лінію «102» зателефонувала жителька Стриївки та повідомила про домашнє насильство. Вона також зазначила, що у співмешканця є зброя.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група відділення поліції №4 міста Збаража. Для забезпечення безпеки та на випадок можливого застосування зброї залучили співробітників спецпідрозділів.

За попередніми даними, чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння. Під час конфлікту через ревнощі він, за інформацією правоохоронців, почав погрожувати співмешканці розправою, тримаючи рушницю в руках. Жінка, яка виховує трьох дітей, з наймолодшою дворічною дитиною залишила будинок і попросила допомоги у сусідів. Саме від них вона зателефонувала до поліції.

Правоохоронці вилучили у чоловіка гладкоствольну рушницю калібру 16 мм, яка не була зареєстрована. Також поліцейські виявили та вилучили набої і вибухові речовини. Речові докази направили на експертизу.

За фактом незаконного зберігання зброї та боєприпасів слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України.

Обставини події встановлюють правоохоронці.