Тернопільщина втратила захисника Іллю Ільїна

В Кременецьку громаду надійшла трагічна звістка про те, що 07 вересня 2026 року, помер військовослужбовець, уродженець м. Горлівки, Донецької області, воював на Покровському напрямку, пішов добровольцем у 2025 році, аспірант економічних наук, житель м. Кременець, зовнішній пілот безпілотних авіаційних комплексів 5-го екіпажу ударних безпілотних авіаційних комплексів взводу ударних безпілотних авіаційних комплексів мультироторного типу спеціального призначення роти ударних безпілотних авіаційних комплексів спеціального призначення батальйону безпілотних систем військової частини **** Національної гвардії України, лейтенант ІЛЬЇН Ілля Олегович, 1998 року народження. Повідомляє міський голова Андрій Смаглюк.

Четвер, 10 вересня о 12:30 год. біля Трьох Валетів зустрічаємо Героя;

– Орієнтовно о 13:00 год. – чин похорону відбудеться у Соборі Преображення Господнього;

– Після того прямуємо до Майдану Волі де відбудеться віддання військових почестей та прощання.

Поховання військовослужбовця відбудеться на кладовищі у селі Білокриниця.

10.09.2026 року оголошено День жалоби🕯️

Прохання гідно зустріти та вшанувати загиблого Героя, який віддав своє життя за волю та незалежність України.🇺🇦

Висловлюємо співчуття рідним, близьким та усім хто знав військовослужбовця Іллю!🕯️

Вічна пам’ять захиснику України🕯️🇺🇦